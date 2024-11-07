«Арсенал» впервые пропустил на общем этапе Лиги чемпионов и уступил «Интеру» на выезде

«Интер» и «Арсенал» сошлись в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч 4-го тура состоялся 6 ноября на стадионе «Сан-Сиро».

«Арсенал» не в лучшем настроении прибыл в Италию – на неделе проиграли «Ньюкаслу» в АПЛ, практически ничего не создав за 90 минут. А теперь нужно было противостоять чемпиону Италии, с Лаутаро, Тареми, Чалханоглу, Фраттези и Зелиньски в атаке. Любопытно, что Симоне Индзаги решил оставить на скамейке запасных Мхитаряна, Бареллу, Тюрама и Бастони. У «канониров» из-за травм не смогли сыграть Райс, Калафьори, Тирни, а вот восстанавливающийся Эдегор появился в заявке.

Намечался футбол максимально закрытый и осторожный, и команды оправдали ожидания. Но сначала обменялись «пугающими» по своей резвости миланскими моментами. Зелиньски с левого фланга подал на правый край чужой штрафной площади на Дюмфриса, голландец метров с двенадцати пробил по воротам, но попал в перекладину. Следом поляк уже снабдил мячом Хакана Чалханоглу, пальнувшего метров с 25. Рядом со штангой пролетел мяч, болельщики «канониров» выдохнули.

Гостям вообще приходилось очень сложно. «Арсенал» уповал только на стандарты и медленные атаки, моментов гости не создавали вообще, больше занимались работой по нейтрализации соперника. И не справились под самый занавес тайма. На второй компенсированной минуте Чалханоглу подал со стандарта, в штрафной площади боролся за мяч Мерино и рукой его коснулся. Тут же указал на «точку» Иштван Ковач.

Хакан Чалханоглу без особых проблем реализовал пенальти, пальнув строго по центру ворот – 1:0. Этот мяч стал первым пропущенным для «Арсенала» в этом розыгрыше Лиги чемпионов. Он и заставил «канониров» хоть немного двигаться. Во второй уже половине встречи Мартинелли неплохо раскачал Павара и пробил метров с десяти – рядом со штангой. В сетку с внешней стороны.

Потом «Арсенал» включил своё главное оружие – стандарты. После подачи Сака от угла поля зажглась настоящая паника, серия рикошетов привела к тычку Троссара и сейву Дюмфриса. Голландец вынес мяч с линии ворот. Кай Хаверц с правого фланга затем влетает в штрафную площадь и крутит в дальнюю «девятку», на сей раз уже спасает ворота Ян Зоммер. Был и ещё момент у Хаверца, пробившего после кросс Мартинелли, но тогда путь мячу преградил Биссекк.

В первом тайме отбивался «Арсенал», во втором – «Интер». Разница лишь в том, что миланцы не пропустили. Поэтому и одержали победу. «Канониры» же впервые проигрывают в этом розыгрыше Лиги чемпионов.