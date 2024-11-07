Кунде – первый за три года защитник с тремя ассистами в матче Лиги чемпионов

Защитник «Барселоны» Жюль Кунде отметился редким достижением в матче против «Црвены Звезды».

Француз стал автором трёх результативных передач – он ассистировал Роберту Левандовски, Рафинье и Фермину Лопесу в течение всего 23 минут. По данным Squawka, Кунде – первый с 2021 года игрок обороны, оформивший три ассиста в одном матче Лиги чемпионов. Три года назад это удалось Жоау Канселу в поединке с «Брюгге». В общей сложности с начала сезона-2016/17 достижение покорилось только четверым: до Кунде и Канселу это делали Ашраф Хакими (против «Атлетико») и Жорди Альба (против «Тоттенхэма») в 2018 году.

«Барселона» обыграла «Црвену Звезду» со счётом 5:2.