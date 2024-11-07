Кунде сделал ассистентский хет-трик за тайм, а «Барселона» деклассировала «Црвену Звезду»

«Црвена Звезда» и «Барселона» сошлись в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч 4-го тура состоялся 6 ноября на стадионе «Райко Митич».

Этот розыгрыш Лиги чемпионов тяжело складывается для сербского побратима «Спартака». «Црвена Звезда» проиграла три матча из трёх, в последнем получив форменный разгром от «Монако» Александра Головина – 1:5. А тут пожаловала в гости разыгравшаяся «Барселона», шесть последних матчей, включая «эль-класико», выигравшая с общим счётом 24:2!

Флик каких-либо поблажек сербам делать не стал, с первых же минут появились все «монстры», разрывавшие в прошлых играх: Рафинья, Ямаль, Левандовски, Педри, Касадо. Но не они «зажгли» на табло быстрый гол, а отличился центральный защитник. Правда, с отличной передачи Рафиньи со стандарта. С левого края бразилец закрутил мяч к углу вратарской площади, а Иньиго Мартинес в падении смог пробить в противоход голкиперу – 0:1.

Быстро «Барселона» забила и слишком быстро уверовала в лёгкую победу. Но «Црвена Звезда» и до этого жалила в атаках (был даже гол из метрового офсайда), и после играть не бросила. И удалось в середине тайма счёт сравнять. Крунич забросил из центра поля, Кубарси задержался и выскочил на рандеву с Пеньи Силас, завершив эпизод красивой «закидушкой» – 1:1. И следом был ещё момент, который Ндиай не реализовал, ещё и в офсайд забежав в очередной раз.

«Барселона» слегка опешила от такой наглости, но в итоге собралась, включила вторую скорость и переехала соперника. Начали перемалывать «Звезду» за минуту до перерыва. Бильярдный удар Рафиньи влетел в штангу, а Роберт Левандовски шикарно поймал отскок, в касание отправив мяч в сетку – 1:2.

Во второй половине встречи каталонцы не остановились и просто деклассировали соперника. А особенно заблистал Жюль Кунде. Сначала француз обыграл на фланге с Педри, разогнался по флангу и прострелил. Мяч миновал голкипера, а дальнюю штангу замкнул Левандовски – 1:3. В следующей же атаке Кунде убежал справа на передачу Ямаля и покатил на дугу штрафной площади. Набежавший Рафинья шикарным по точности ударом отправил мяч в «шестёрку» – 1:4.

По той же схеме был оформлен и пятый гол. Уже на минимальных скоростях атаковал «Барса», однако Кунде справа снова упустили. Касадо из центра разрезал передачей, француз от лицевой прострелил, а Фермин Лопес завершил – 1:5. Феноменальный футбол Кунде и «Барселоны»

Итоговый счёт, кстати, установили хозяева, поймавшие расслабившегося соперника. Милсон на паузе «прокатил» защитников и на исполнение закрутил в дальний угол – 2:5. Красота и торжество атакующего футбола.