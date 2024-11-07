​Жезус проводит 50-й матч в Лиге чемпионов

В европейском футболе проходят матчи четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов, лондонский «Арсенал», в прошлом выступавший в финале самого престижного клубного турнира Европы, сейчас играет в Милане с местным «Интером».

Для бразильского нападающего «канониров» Габриэля Жезуса это юбилейный, пятидесятый матч в Лиге чемпионов. Он - сорок третий по счёту бразилец, который добрался до такого показателя, и это повторение рекордов турнира, так как такое же количество игроков, сыгравших 50 и более матчей в Лиге чемпионов, у Франции и Испании.

Жезус выступает за свой нынешний клуб с 2022 года.