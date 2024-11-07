«Ред Булл Зальцбург» неожиданно победил на поле «Фейеноорда»

«Фейеноорд» считался фаворитом в матче Лиги чемпионов против австрийского коллектива «Ред Булл Зальцбург». Но всё получилось не так, как прогнозировали эксперты.

Ворвался Игор Пайшао в штрафную соперника после паса от Луки Иванушеца и пробил в дальний нижний угол, но в падении голкипер справился. На 45-й минуте подхватил мяч на фланге Оскар Глух и от лицевой линии навесил на дальнюю штангу, где без сопротивления Карим Конате головой отправил снаряд точно в сетку - 0:1. На 58-й минуте после навеса с угла поля выиграл верх Камиль Пёнтковски и сбросил головой вперед на Конате, который оторвался от защитника и пробил точно в ближний угол низом - 0:2. На 80-й минуте после просмотра видеоповтора судья показал прямую красную карточку Крису-Кевину Надже, грубо он сыграл прямой ногой в голеностоп игроку гостей. Тут же получил мяч в чужой штрафной Анис Хадж-Мусса после паса от Иванушеца, обыграл защитника и пробил точно в ближний нижний угол ворот - 1:2. В ответ Николас Капальдо заработал пенальти. Конате на силу пробивал в левый от себя верхний угол, бессилен был голкипер, но перекладина пришла на помощь хозяевам. Еще атака гостей - ушел от соперника по флангу Глух и выдал пас поперек на Дауду Гиндо, который пробил издали, по невероятной траектории сфера полетела в дальнюю девятку - 1:3.

Голландцы с шестью очками делят 17-е место, а противник набрал первые баллы в Лиге чемпионов.