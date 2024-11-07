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«Атлетико» добыл волевую победу в Париже, Сафонов на поражение «ПСЖ» смотрел со скамейки

07 Ноября 2024 • 00:59 Комментировать
ПСЖ
1:2
Атлетико М
окончен

«ПСЖ» и «Атлетико» сошлись в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч 4-го тура состоялся 6 ноября на стадионе «Парк де Пренс».

Протокол игры  
ПСЖ1:2Атлетико М
(1:0) Заир-Эмери Уоррен14'  
  18'Молина Науэль (1:1)
  90'Корреа Анхель (1:2)
Доннарумма ДжанлуиджиХакими АшрафМаркиньос МаркосПачо ВильянМендеш НунуЗаир-Эмери Уоррен 73' (Коло-Муани Рандаль ( 73') Витинья IIНевеш Жоау 67' (Руис Фабиан ( 67') Дембеле Усман 90' (Дуэ Дезире ( 90') Асенсио Марко 67' (Кан-Ин Ли ( 67') Баркола Бредли
Запасные: Шкриньяр МиланСафонов МатвейМаюлу СенниБералдо ЛукасЗаге ЙорамТенас Арнау
Облак ЯнМолина НауэльВитсель АксельЛенгле КлеманГалан Хави 60' (Коке Хорхе ( 60') Симеоне Джулиано 60' (Мандава Рейнилду ( 60') Де Пауль Родриго 60' (Рикельме Родриго ( 60') Барриос ПаблоГаллахер Конор 78' (Лино Сэмуел ( 78') Гризманн АнтуанАльварес Хулиан 67' (Корреа Анхель ( 67'  87')
Запасные: Костис ИлиасСпина ХеронимоСеррано ХавьерМуссо ХуанСорлот АлександрГомис Антонио
06 ноября. Стадион "Парк де Пренс" (Париж).
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В последнем матче чемпионата Франции на ноль отстоял Матвей Сафонов, но это не помогло ему сохранить пост №1 на игру Лиги чемпионов. Луис Энрике провёл ротацию, вернув в основу Джанлуиджи Доннарумму, неплохо так косячившего в прошлых турах ЛЧ. В остальном испанец не удивил, атаку скомпоновав из Дембеле – Асенсио – Барколя, а полузащиту из Витиньи, Невеша и Заира-Эмери. В гости же приехал мадридский «Атлетико» с Гризманном, Галлахером и Альваресом.

Много было громких фамилий и начали они без раскачки. Сразу же Хакими ускорился классно, Галлахер прервать диагональ не смог, а Ашраф в касание замкнул дальнюю штангу, пробив выше ворот. Потом уже Дембеле из той же зоны за счёт собственного дриблинга освободился от опеки, пробил под штангу, но тоже не попал в створ.

Активность «ПСЖ» была вознаграждена ошибкой Лангле. Француз зазевался при выходе из обороны и попал под прессинг Дембеле. Усман чисто мяч отобрал и тут же подключил Заира-Эмери. Уоррен вывалился на голкипера и хладнокровно эпизод решил, перекинув голкипера – 1:0. И всё бы хорошо, но в ответной уже атаке пропустил «ПСЖ».

Справа навалился «Атлетико», однако первый опасный удар Джулиано Доннарумма отразил. Отскок прилетел на Мендеша, который корявенько ткнул мяч чуть дальше. Теперь уже пошёл прострел, снова рикошет и мяч опять в этой же зоне. Набежавший Молина решил завершить эпизод ударом с острого угла, не промахнулся – 1:1. Ещё долго арбитр проверял гол на касание мяча рукой до решающего удара, но вердикт не изменился. Гол засчитан.

После обмена ударами «ПСЖ» и «Атлетико» закрылись. Очень долго не было моментов, ничья будто всех устраивала. Постепенно стало выкристализовываться преимущество парижан, который чаще были в позиционных наступлениях. После углового и суматохи мог забивать Дембеле. Прибежавший на второй-третий отскок. В касание бил в угол Усман, но не попал. Наконец начал проявляться Барколя, который обыграл Молину и пробил с правой – тут уже выручил Ян Облак.

В концовке лучший шанс на победный гол получил Хакими. Ашраф ускорился на изумительный заброс Маркиньоса, под углом вышел на голкипера, пробил на исполнение в «домик», но Ян Облак и тут справился. Не смог «ПСЖ» реализовать свои моменты, а в компенсированное время ещё и был наказан.

После очередной острой атаки хозяев с мячом оказался Облак и быстро бросил на Гризманна. Антуан дождался поддержки и обострил одной передачей. Анхель Корреа улетел от Витиньи, убрал мяч под себя и прошил Доннарумму – 1:2! Драматичная развязка в Париже. А итальянский голкипер продолжает приносить несчастья...

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