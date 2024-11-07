«Аталанта» под ноль переиграла «Штутгарт»

«Штутгарт» и «Аталанта» вели битву за победу в матче четвёртого тура Лиги чемпионов.

Марио Пашалич стал автором первого момента, его крученому удару в ближний угол совсн немного не хватило точности. После розыгрыша углового Антони Руо с линии вратарской умудрился пробить над рамкой. В концовке тайма Крис Фюрих нашел у линии вратарской Дениза Ундава, который с острого угла минимально промахнулся. Ответ гостей - Матео Ретеги потревожил голкипера дальним ударом головой - парировано.

На 51-й минуте Одилон Коссуну перехватил мяч, Шарль де Кетеларе избавился от опеки и прострелил к воротам, а Адемола Лукман в упор поразил цель - 0:1. Де Кетеларе снова обострял у ворот, подсекал мяч в створ, но кипер выручил. Паскаль Штенцель приложился из-за пределов штрафной, и мяч полетел рядом с каркасом, кипер был бессилен. Тут же вынос мяч голкипером гостей, его партнеры выиграли борьбу в воздухе, а соперник не смог вынести мяч, Николо Дзаньоло оказался на острие атаки и пробил вратаря - 0:2.

Итальянцы с 8 очками открывают зону плей-офф, соперник (4) - делит непроходное 25-е место.