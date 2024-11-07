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Лига чемпионов

«Аталанта» под ноль переиграла «Штутгарт»

07 Ноября 2024 • 00:57 Комментировать
Штутгарт
0:2
Аталанта
окончен

«Штутгарт» и «Аталанта» вели битву за победу в матче четвёртого тура Лиги чемпионов.

Марио Пашалич стал автором первого момента, его крученому удару в ближний угол совсн немного не хватило точности. После розыгрыша углового Антони Руо с линии вратарской умудрился пробить над рамкой. В концовке тайма Крис Фюрих нашел у линии вратарской Дениза Ундава, который с острого угла минимально промахнулся. Ответ гостей - Матео Ретеги потревожил голкипера дальним ударом головой - парировано.

На 51-й минуте Одилон Коссуну перехватил мяч, Шарль де Кетеларе избавился от опеки и прострелил к воротам, а Адемола Лукман в упор поразил цель - 0:1. Де Кетеларе снова обострял у ворот, подсекал мяч в створ, но кипер выручил. Паскаль Штенцель приложился из-за пределов штрафной, и мяч полетел рядом с каркасом, кипер был бессилен. Тут же вынос мяч голкипером гостей, его партнеры выиграли борьбу в воздухе, а соперник не смог вынести мяч, Николо Дзаньоло оказался на острие атаки и пробил вратаря - 0:2.

Итальянцы с 8 очками открывают зону плей-офф, соперник (4) - делит непроходное 25-е место.

Протокол игры  
Штутгарт0:2Аталанта
  51'Лукман Адемола (0:1)
  88'Дзаньоло Николо (0:2)
Нюбель АлександрВагноман ЙошаЧейз Анри  41' 81' (Штенцель Паскаль ( 81') Руо АнтониМиттельштедт МаксимилианКаразор Атакан 74' (Шабо Юлиан ( 74') Штиллер АнгелоМийо ЭнцоУндав Дениз 55' (Демирович Эрмедин ( 55'  69') Фюрих Крис 74' (Ридер Фабиан ( 74') Туре Эль Билал 80' (Маланга Жаржиньо ( 80')
Запасные: Крэтзиг ФрансСеймен ДеннисКайтель ЯнникСтергиу ЛеонидасАль-Дахиль АминБредлов Фабиан
Карнесекки МаркоДжимсити БератХин Исак  43'Колашинац Сеад 13' (Коссуну Одилон ( 13') Белланова Рауль  79' 84' (Руджери Маттео ( 84') Дзаппакоста ДавидеДе Рон МартенЭдерсон Хонорато  55'Пашалич Марио 46' (Де Кетеларе Шарль ( 46') Ретеги Матео 69' (Дзаньоло Николо ( 69') Лукман Адемола 84' (Брешианини Марко ( 84')
Запасные: Самарджич ЛазарТолой РафаэлПатрисиу РуйКуадрадо ХуанГодфри БенПалестра МаркоРосси Франческо
06 ноября. Стадион "МХП-Арена".
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