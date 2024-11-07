«Брест» идёт в группе лидеров Лиги чемпионов после победы в Праге

Скромный «Брест» продолжает удивлять в матчах Лиги чемпионов. Сегодня французы гостили у «Спарты» и имели ощутимый перевес.

В середине первого тайма Альбион Рахмани убежал на рандеву с вратарем, однако пробил мимо ближнего угла, плюс у форварда «Спарты» зафиксирован офсайд. Людовик Ажорк ворвался в штрафную с левого края после заброса из глубины и пробил в дальний угол, но мяч прокатился рядом со штангой. Шикарный заброс из центрального круга исполнил один из игроков «Бреста», Камори Думбия пытался пробить с лёта с линии вратарской, но попросту не попал по мячу. На 37-й минуте Думбия исполнил угловой с левого фланга, защитник головой выбил мяч на Эдимилсона Фернандеса, который в падении с 14 метров пробил точно в цель - 0:1.

Во втором тайме Пьерр Лис-Мелу подобрал мяч перед штрафной соперника и пробил с 21 метра - снаряд прошел в сантиметрах от правой штанги. Ажорк после прострела с фланга пяткой оставил мяч Камара, тот на носовом платке обыграл защитника, но с близкого расстояния катнул мимо створа. Вратарь «Спарты», вынося мяч, попал в Ажорка, тот прострелил на Фернандеса, который в борьбе с защитником затолкал снаряд в сетку - 0:2. На 90-й минуте после передачи Томаша Виснера с правого края штрафной Лукаш Садилек скинул мяч на Виктора Олатунджи, который с шести метров расстрелял ворота - 1:2.

«Брест» делит второе место с 10 очками, у соперника четыре балла.