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Лига чемпионов

«Брест» идёт в группе лидеров Лиги чемпионов после победы в Праге

07 Ноября 2024 • 00:55 Комментировать
Спарта Прага
1:2
Брест
окончен

Скромный «Брест» продолжает удивлять в матчах Лиги чемпионов. Сегодня французы гостили у «Спарты» и имели ощутимый перевес.

В середине первого тайма Альбион Рахмани убежал на рандеву с вратарем, однако пробил мимо ближнего угла, плюс у форварда «Спарты» зафиксирован офсайд. Людовик Ажорк ворвался в штрафную с левого края после заброса из глубины и пробил в дальний угол, но мяч прокатился рядом со штангой. Шикарный заброс из центрального круга исполнил один из игроков «Бреста», Камори Думбия пытался пробить с лёта с линии вратарской, но попросту не попал по мячу. На 37-й минуте Думбия исполнил угловой с левого фланга, защитник головой выбил мяч на Эдимилсона Фернандеса, который в падении с 14 метров пробил точно в цель - 0:1.

Во втором тайме Пьерр Лис-Мелу подобрал мяч перед штрафной соперника и пробил с 21 метра - снаряд прошел в сантиметрах от правой штанги. Ажорк после прострела с фланга пяткой оставил мяч Камара, тот на носовом платке обыграл защитника, но с близкого расстояния катнул мимо створа. Вратарь «Спарты», вынося мяч, попал в Ажорка, тот прострелил на Фернандеса, который в борьбе с защитником затолкал снаряд в сетку - 0:2. На 90-й минуте после передачи Томаша Виснера с правого края штрафной Лукаш Садилек скинул мяч на Виктора Олатунджи, который с шести метров расстрелял ворота - 1:2.

«Брест» делит второе место с 10 очками, у соперника четыре балла.

Протокол игры  
Спарта Прага1:2Брест
  37'Фернандес Эдимилсон (0:1)
  80'Кайринен Каан (0:2)
(1:2) Олатунджи Виктор90'  
Виндаль-Йенсен ПетерВитик МартинПанак ФилипКоббо ЭлиасВиснер ТомашЛячи Казим 85' (Сухомель Мартин ( 85') Кайринен Каан 85' (Садилек Лукаш ( 85') Ринеш Матей  69' 85' (Сольбаккен Маркус ( 85') Пешек Якуб 78' (Туци Индрит ( 78') Олатунджи ВикторРахмани Альбион 64' (Данек Крыштоф ( 64')
Запасные: Павелка ДавидСуровчик ЯкубРус ДаниэльПенкса ЛукасРосс МатиасВорел ВойтехЗелены Ярослав
Бизот МаркоЛала КенниШардонне БренданКулибали СумайлаАйдара МассадиоКамара Махди 81' (Маньетти Уго ( 81') Лис-Мелу ПьеррФернандес Эдимилсон 81' (Мартен Жонас ( 81') Думбия Камори 81' (Салах Ибрагим ( 81') Бальде Мама 74' (Перейра-Лаже Матиаш ( 74') Ажорк Людовик  23'
Запасные: Амави ЖорданКудерт ГрегуарФевр РоменКамблан АксельЛе Кардинал ЖюльенДжони НоаДель Кастильо РоменН'Диайе Ньякат
06 ноября. Стадион "Эпет Арена".
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