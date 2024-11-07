Эмери — о поражении от «Брюгге»: «Результат справедлив»

Главный тренер «Астон Виллы» Унаи Эмери прокомментировал поражение от «Брюгге» (0:1).

«Мы играли очень хорошо в первом тайме, но вторая половина… Эта ошибка была ключевой, после неё «Брюгге» защищался хорошо, думаю, что результат справедлив», - цитирует Эмери пресс-служба УЕФА.

Отдельно стоит отметить пенальти, который на ровном месте «привёз» защитник «Астон Виллы» Тайрон Мингс, он взял мяч в руки после паса от вратаря Эмилиано Мартинеса, подумав, что должен быть удар от ворот. Гол с пенальти стал единственным в матче. «Брюгге» нанёс «Астон Вилле» первое поражение в Лиге чемпионов.