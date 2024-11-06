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Матч Лиги чемпионов с участием «Баварии» не стартовал вовремя

06 Ноября 2024 • 23:08 Комментировать (2)
Бавария
0:0
Бенфика
1 1.27 X 6.70 2 10.00
2-й тайм

Матч четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Бенфикой» не стартовал в 23:00 по московскому времени, как планировалось. Начало игры было отложено на 15 минут.

Матч пришлось сдвигать из-за проблем с доступом на стадион большого числа людей. Из-за неисправности сигнального устройства произошли задержки в движении метро на пути к стадиону. «Бавария» часом ранее даже призывала болельщиков по возможности использовать другие виды транспорта.

Следить за матчем «Бавария» - «Бенфика» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

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Евро-Футбол.Ру,
Бенфика Бавария

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Комментарии (2) Все комментарии
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intermerdano
07 Ноября 2024 в 00:21
типикал дойче бан
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06 Ноября 2024 в 23:34
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