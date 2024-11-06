Матч Лиги чемпионов с участием «Баварии» не стартовал вовремя

Матч четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов между «Баварией» и «Бенфикой» не стартовал в 23:00 по московскому времени, как планировалось. Начало игры было отложено на 15 минут.

Матч пришлось сдвигать из-за проблем с доступом на стадион большого числа людей. Из-за неисправности сигнального устройства произошли задержки в движении метро на пути к стадиону. «Бавария» часом ранее даже призывала болельщиков по возможности использовать другие виды транспорта.

Следить за матчем «Бавария» - «Бенфика» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.