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Шахин: «Думал, что «Штурм» устанет гораздо раньше»

06 Ноября 2024 • 23:00 Комментировать
Боруссия Д
1:0
Штурм Грац

Наставник дортмундской «Боруссии» Нури Шахин прокомментировал победу над «Штурмом» (1:0).

«Это очень важные три очка и, конечно же, заслуженные. За весь матч мы лишь десять минут не контролировали игру, но хочется похвалить и нашего соперника, думал, что они устанут гораздо раньше. Хорошо, что нам удалось забить в концовке. Я доволен.

Я очень рад, что Мален забил, недавно мы обсуждали с ним некоторые вещи. Сегодня он показал, почему является важным игроком для нас», - цитирует Шахина пресс-служба УЕФА.

В активе дортмундского клуба девять очков после четырех матчей и промежуточное четвертое место.

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Штурм Боруссия Дортмунд Нури Шахин ещё теги

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