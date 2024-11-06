Защитник «Астон Виллы» взял мяч в руки в штрафной и подарил победу «Брюгге»

Стартовавшая с трёх побед в Лиге чемпионов «Астон Вилла» в среду гостила у «Брюгге». Моментов было не так много, а повели бельгийцы после чудовищной ошибки соперника.

Сначала были события первого тайма. Олли Уоткинс хорошо пробил в нижний угол, но мяч прошёл нескольких сантиметрах от боковой стойки. В ответ Христос Цолис наносил опасный удар, голкипер потащил в прыжке, следом Ферран Ютгла добивал, но снова в игре аргентинский голкипер.

На 52-й минуте глупейший пенальти. Вратарь гостей разыграл мяч от ворот, а Тайрон Мингс зачем-то его взял в руки. Ханс Ванакен с точки пробил по центру, а голкипер упал в угол - 1:0. Цолис побежал в атаку, ушёл от соперника, покатил под удар Андреасу Скову-Ольсену, который пробил выше перекладины.

В итоге бирмингемцы потерпели первую неудачу и с 9 очками идут на пятом месте, соперник с шестью пунктами делит 15-ю строчку.