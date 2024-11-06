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Защитник «Астон Виллы» взял мяч в руки в штрафной и подарил победу «Брюгге»

06 Ноября 2024 • 22:42 Комментировать
Брюгге
1:0
Астон Вилла
окончен

Стартовавшая с трёх побед в Лиге чемпионов «Астон Вилла» в среду гостила у «Брюгге». Моментов было не так много, а повели бельгийцы после чудовищной ошибки соперника.

Сначала были события первого тайма. Олли Уоткинс хорошо пробил в нижний угол, но мяч прошёл нескольких сантиметрах от боковой стойки. В ответ Христос Цолис наносил опасный удар, голкипер потащил в прыжке, следом Ферран Ютгла добивал, но снова в игре аргентинский голкипер.

На 52-й минуте глупейший пенальти. Вратарь гостей разыграл мяч от ворот, а Тайрон Мингс зачем-то его взял в руки. Ханс Ванакен с точки пробил по центру, а голкипер упал в угол - 1:0. Цолис побежал в атаку, ушёл от соперника, покатил под удар Андреасу Скову-Ольсену, который пробил выше перекладины.

В итоге бирмингемцы потерпели первую неудачу и с 9 очками идут на пятом месте, соперник с шестью пунктами делит 15-ю строчку.

Протокол игры  
Брюгге1:0Астон Вилла
(1:0) Ванакен Ханс52'  
Миньоле СимонСейс ХоакинОрдоньес ХоэльМехеле БрэндонДе Кёйпер МаксимНильсен Каспер  17' 76' (Ветлесен Уго ( 76'  78') Яшари АрдонВанакен ХансСков-Ольсен Андреас 72' (Талби Чемсдин ( 72') Цолис Христос 75' (Мейер Бьорн ( 75') Ютгла Ферран 90' (Верман Ромео ( 90')
Запасные: Сике УгоРомеро СаидСкораш МихалСпилеерс ЙорнеЯккерс НординСаббе Кириани
Мартинес ЭмилианоКонса Эзри  90'Карлос Диего Сантос  25' 80' (Неделькович Коста ( 80') Мингс Тайрон  25' 66' (Торрес Пау II ( 66') Матсен ЯнКамара Бубакар I  90'Тилеманс ЮриБэйли ЛеонМакгинн Джон 58' (Дуран Джон ( 58') Роджерс Морган 66' (Рамси Джакоб ( 66') Уоткинс Олли 80' (Буэндия Эмилиано ( 80')
Запасные: Ольсен РобинДинь ЛюкаГаучи ДжоБогард ЛамарСвинкелс СилФилоджин-Байдейс ДжейденОнана Амаду
06 ноября. Стадион "Ян Брейдель" (Брюгге).
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