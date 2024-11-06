«Шахтёр» выиграл у «Янг Бойз» битву за первую победу в Лиге чемпионов

«Шахтёр» с «Янг Бойз» забили свои первые голы в Лиге чемпионов, соперничая в матче четвёртого тура общего раунда.

В дебюте Георгий Судаков забросил в штрафную на Эгиналдо, который скинул назад на Судакова, с выстрелом последнего справился защитник, а добивание Кевина пришлось точно в сетку, но гол был отменен из-за офсайда. Отобрал мяч на фланге Александр Зубков и выдал пас в штрафную на ход Эгиналдо, но с убойной позиции бразилец пробил точно в корпус вратарю. На 27-й минуте обрезался на своей половине поля Артём Бондаренко, подарив мяч Кастриоту Имери, который ворвался в штрафную и пробил точно в ближний нижний угол ворот, застав врасплох голкипера, - 0:1. Вскоре ворвался в штрафную соперника Судаков после паса от Кевина и от лицевой линии прострелил в центр, где сыграл на опережение Зубков и вколотил мяч в сетку - 1:1. Еще до перерыва обыгрался с Кевином перед чужой штрафной Судаков, обыграл защитника и метров с 20 пробил из-под защитника точно в дальний нижний угол ворот - 2:1.

Второй тайм был менее интересным. Можно вспомнить мягкй заброс в штрафную Судакова на Зубкова, который пробил с острого угла, но мяч в падении отбил в сторону голкипер.

«Шахтёр» впервые победил и с четырьмя очками занимает 26-е место, соперник с нулем очков предпоследний.