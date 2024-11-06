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«Шахтёр» выиграл у «Янг Бойз» битву за первую победу в Лиге чемпионов

06 Ноября 2024 • 22:42 Комментировать
Шахтёр Донецк
2:1
Янг Бойз
окончен

«Шахтёр» с «Янг Бойз» забили свои первые голы в Лиге чемпионов, соперничая в матче четвёртого тура общего раунда.

В дебюте Георгий Судаков забросил в штрафную на Эгиналдо, который скинул назад на Судакова, с выстрелом последнего справился защитник, а добивание Кевина пришлось точно в сетку, но гол был отменен из-за офсайда. Отобрал мяч на фланге Александр Зубков и выдал пас в штрафную на ход Эгиналдо, но с убойной позиции бразилец пробил точно в корпус вратарю. На 27-й минуте обрезался на своей половине поля Артём Бондаренко, подарив мяч Кастриоту Имери, который ворвался в штрафную и пробил точно в ближний нижний угол ворот, застав врасплох голкипера, - 0:1. Вскоре ворвался в штрафную соперника Судаков после паса от Кевина и от лицевой линии прострелил в центр, где сыграл на опережение Зубков и вколотил мяч в сетку - 1:1. Еще до перерыва обыгрался с Кевином перед чужой штрафной Судаков, обыграл защитника и метров с 20 пробил из-под защитника точно в дальний нижний угол ворот - 2:1.

Второй тайм был менее интересным. Можно вспомнить мягкй заброс в штрафную Судакова на Зубкова, который пробил с острого угла, но мяч в падении отбил в сторону голкипер.

«Шахтёр» впервые победил и с четырьмя очками занимает 26-е место, соперник с нулем очков предпоследний.

Протокол игры  
Шахтёр Донецк2:1Янг Бойз
  27'Имери Кастриот (0:1)
(1:1) Зубков Александр31'  
(2:1) Судаков Георгий41'  
Ризнык ДмитрийКонопля Ефим  81'Бондарь ВалерийМатвиенко НиколайПедринью XXVБондаренко Артём 90' (Степаненко Тарас ( 90') Крыськив Дмитрий 90' (Франич Бартол ( 90') Судаков ГеоргийЗубков АлександрЭгиналдо де Соуза Лемос 68' (Сикан Даниил ( 68') Кевин IV 79' (Гомес Марлон ( 79')
Запасные: Грам АлааАзаров ИраклийФесюн КириллПедриньо IIВинисиус ТобиасНазарина ЕгорТраоре ЛассинаНевертон
Келлер МарвинАтекаме Закари  45'Лаупер Сандро 62' (Элиа Мешак ( 62') Бенито Лорис 33' (Лакомий Лукаш ( 33') Блюм Левин  40'Малес Дариан 62' (Rhodri Smith ( 62') Угринич ФилипНьясс Шейх  70'Колли Эбрима 61' (Виржиньюс Алан ( 61') Имери Кастриот 46' (Монтейро Джоэл ( 46') Ганвула Сильвер
Запасные: Фон Бальмоос ДавидИттен СедрикМарцино ДариоJashar DemaLorin Jetzer
06 ноября. Стадион "Фелтинс-Арена" (Гельзенкирхен).
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Евро-Футбол.Ру,
Шахтёр Донецк Янг Бойз

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