Ямаль, Левандовски и Рафинья – в основе «Барселоны» на матч с «Црвеной Звездой»

В четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграет на выезде против «Црвены Звезды». Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Мартин, де Йонг, Касадо, Педри, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

Следить за игрой между «Црвеной Звездой» и «Барселоной» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Стоит отметить, что в трёх прошедших турах общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» смогла набрать шесть очков (две победы и поражение).