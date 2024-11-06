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Ямаль, Левандовски и Рафинья – в основе «Барселоны» на матч с «Црвеной Звездой»

06 Ноября 2024 • 22:07 Комментировать
Црвена Звезда
...
Барселона
1 16.00 X 8.00 2 1.17
Через 0 ч. 11 мин.

В четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» сыграет на выезде против «Црвены Звезды». Главный тренер каталонской команды Ханс-Дитер Флик принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Пенья, Кунде, Кубарси, Мартинес, Мартин, де Йонг, Касадо, Педри, Рафинья, Ямаль, Левандовски.

Следить за игрой между «Црвеной Звездой» и «Барселоной» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Стоит отметить, что в трёх прошедших турах общего этапа Лиги чемпионов «Барселона» смогла набрать шесть очков (две победы и поражение). 

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Барселона

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ЦРВЕНА ЗВЕЗДА БАРСЕЛОНА
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