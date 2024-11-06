Сафонов не попал в основной состав «ПСЖ» на матч против «Атлетико»

В четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на своём поле сыграет против «Атлетико». Главный тренер парижан Луис Энрике принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Невеш, Дембеле, Асенсио, Баркола.

Стоит отметить, что российский голкипер Матвей Сафонов начнёт игру на скамейке запасных, хотя именно он на выходных играл против «Ланса».

Следить за матчем «ПСЖ» - «Атлетико» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В трёх прошедших турах Лиги чемпионов «ПСЖ» набрал четыре очка.