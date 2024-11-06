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Сафонов не попал в основной состав «ПСЖ» на матч против «Атлетико»

06 Ноября 2024 • 22:02 Комментировать
ПСЖ
...
Атлетико М
1 1.70 X 4.00 2 5.20
Через 0 ч. 11 мин.

В четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» на своём поле сыграет против «Атлетико». Главный тренер парижан Луис Энрике принял решение выпустить на поле с первых минут таких футболистов:

Доннарумма, Хакими, Маркиньос, Пачо, Мендеш, Витинья, Заир-Эмери, Невеш, Дембеле, Асенсио, Баркола.

Стоит отметить, что российский голкипер Матвей Сафонов начнёт игру на скамейке запасных, хотя именно он на выходных играл против «Ланса».

Следить за матчем «ПСЖ» - «Атлетико» во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

В трёх прошедших турах Лиги чемпионов «ПСЖ» набрал четыре очка.

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ПСЖ АТЛЕТИКО М
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