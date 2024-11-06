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«Интер» и «Арсенал» назвали составы на очную битву в Лиге чемпионов

06 Ноября 2024 • 21:55 Комментировать
Интер Милан
...
Арсенал
1 2.70 X 3.15 2 2.85
Через 0 ч. 11 мин.

В четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов сразятся «Интер» и «Арсенал». Главные тренеры команд уже определились со стартовыми составами.

Наставник «Интера» Симоне Индзаги решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Зоммер, Павар, де Врей, Биссек, Дюмфрис, Дармиан, Фраттези, Зелиньски, Чалханоглу, Тареми, Мартинес.

Рулевой «Арсенала»  Микель Артета доверил места в стартовом составе следующим футболистам: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер, Парти, Мерино, Троссар, Хаверц, Сака, Мартинелли.

Матч «Интер» - «Арсенал» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.

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ИНТЕР МИЛАН АРСЕНАЛ
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