«Интер» и «Арсенал» назвали составы на очную битву в Лиге чемпионов

В четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионов сразятся «Интер» и «Арсенал». Главные тренеры команд уже определились со стартовыми составами.

Наставник «Интера» Симоне Индзаги решил выпустить на поле с первых минут таких игроков: Зоммер, Павар, де Врей, Биссек, Дюмфрис, Дармиан, Фраттези, Зелиньски, Чалханоглу, Тареми, Мартинес.

Рулевой «Арсенала» Микель Артета доверил места в стартовом составе следующим футболистам: Райя, Уайт, Салиба, Габриэл, Тимбер, Парти, Мерино, Троссар, Хаверц, Сака, Мартинелли.

Матч «Интер» - «Арсенал» стартует в 23:00 по московскому времени. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции.