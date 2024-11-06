Кейн — в стартовом составе «Баварии» на игру с «Бенфикой»

Сегодня, 6 ноября, «Бавария» примет на своём поле «Бенфику» в рамках четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов.

Перед началом поединка пресс-служба мюнхенского коллектива опубликовала стартовый состав команды.

С первых минут главный тренер «Баварии» Венсан Компани решил выпустить на поле следующих футболистов: Нойер (вр), Упамекано, Мин Джэ, Киммих, Гнабри, Кейн, Пальинья, Олисе, Дэвис, Лаймер, Мусиала.

Начало матча между «Баварией» и «Бенфикой» запланировано на 23:00 по московскому времени. Не пропустите прямую текстовую трансляцию, которая будет доступна на спортивном портале LiveResult.