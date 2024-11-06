Модрич высказался о поражении «Реала» от «Милана»

Хорватский полузащитник Лука Модрич, выступающий за мадридский «Реал», дал комментарий после домашнего поражения от «Милана» в поединке четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Мы не в кризисе. Не люблю это слово. Я играю за «Реал» уже 12 лет. Это не впервые, когда такое происходит», - передает слова футболиста Mundo Deportivo.
Напомним, что «королевский» клуб принимал «Милан» на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Подопечные Карло Анчелотти потерпели поражение со счетом 1:3. Следующий поединок в Лиге чемпионов «сливочные» проведут против «Ливерпуля» на «Энфилде» 27 ноября.
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