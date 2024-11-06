Бобан: «Какой сюрприз от «Милана»!

Итальянский «Милан» прекрасно сыграл в Мадриде, в четвёртом туре группового раунда Лиги чемпионов команда Паулу Фонсеки забила три мяча «Реалу», а пропустила только один, одержав свою вторую победу в нынешнем сезоне самого престижного клубного турнира футбольной Европы.

Своим мнением о прошедшем матче поделился хорватский полузащитник Звонимир Бобан - он выступал за Милан в конце прошлого века

- Ппочти идеальный матч! Компактная, дисциплинированная, опасная, точная команда. Я хочу сказать, что это неожиданный результат, особенно после матча с «Монцей». Очень приятный сюрприз! Фонсека всё перевернул! Будем надеяться что это начало очень хороший серии. «Милан» был невероятен, - цитирует слова Бобана pianetamilan.it.