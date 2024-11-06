Дьёкереш лучше Холанна: Шведы рады победе своего игрока в скандинавской дуэли

Мало кто ожидал такого результата, но лиссабонский «Спортинг» разгромил «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов со счётом 4:1. Швед Виктор Дьёкереш стал автором хет-трика, а норвежец Эрлинг Холанн не забил пенальти.

Перед игрой на страничке Лиги чемпионов в социальных сетях подогревалась дуэль скандинавских форвардов. Там приводилась информация о количестве голов Дьёкереша и Холанна в этом сезоне за клубы и сборные (у шведа было 22, а у норвежца – 17).

После игры Шведский футбольный союз сделал репост и обновил данные: Дьёкереш – 25, Холанн – 17. Шведы рады, что их бомбардир лучше звезды «Манчестер Сити» по показателям сезона.