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Дьёкереш лучше Холанна: Шведы рады победе своего игрока в скандинавской дуэли

06 Ноября 2024 • 14:08 Комментировать (1)
Спортинг Л
4:1
Манчестер Сити

Мало кто ожидал такого результата, но лиссабонский «Спортинг» разгромил «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов со счётом 4:1. Швед Виктор Дьёкереш стал автором хет-трика, а норвежец Эрлинг Холанн не забил пенальти.

Перед игрой на страничке Лиги чемпионов в социальных сетях подогревалась дуэль скандинавских форвардов. Там приводилась информация о количестве голов Дьёкереша и Холанна в этом сезоне за клубы и сборные (у шведа было 22, а у норвежца – 17).

После игры Шведский футбольный союз сделал репост и обновил данные: Дьёкереш – 25, Холанн – 17. Шведы рады, что их бомбардир лучше звезды «Манчестер Сити» по показателям сезона.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Спортинг Лиссабон Эрлинг Холанн Виктор Дьёкереш ещё теги

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Комментарии (1) Все комментарии
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Juventissimo
06 Ноября 2024 в 14:48
Судя по фамилии, автор хет-трика венгр по происхождению и он такой же швед, как и Ибрагимович.
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