Харгривз: «Из «Реала» придётся кого-то выгнать»

Экс-игрок мюнхенской «Баварии» Оуэн Харгривз отреагировал на неожиданное поражение мадридского «Реала» от «Милана» (1:3) в поединке общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.
«Сейчас Анчелотти нелегко. Ему явно нужно что-то менять. Думаю, придется даже кого-то выгнать. «Реал» слишком открыто действует. Это было видно в последних матчах. Сейчас в команде много недовольных, что явно не идет на пользу клубу», - передает слова англичанина Eurosport.
После четырех туров Лиги чемпионов мадридская команда набрала шесть баллов и находится на 17-й позиции в турнирной таблице общего этапа.
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