Харгривз: «Из «Реала» придётся кого-то выгнать»

«Сейчас Анчелотти нелегко. Ему явно нужно что-то менять. Думаю, придется даже кого-то выгнать. «Реал» слишком открыто действует. Это было видно в последних матчах. Сейчас в команде много недовольных, что явно не идет на пользу клубу», - передает слова англичанина Eurosport.