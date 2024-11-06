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Аморим – о разгроме «Манчестер Сити»: «Все равно Гвардиола намного лучше меня»

06 Ноября 2024 • 13:50 Комментировать

Во вторник вечером «Спортинг» разгромил в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» с крупным счётом 4:1. После игры рулевой лиссабонской команды Рубен Аморим заявил, что Хосеп Гвардиола все равно превосходит его как тренер.

«Он намного лучше меня сейчас. Но я очень верю в свой новый клуб. Мы начнём с низкого уровня и улучшим команду и клуб», - слова Аморима приводит портал Goal.

Напомним, что со следующей недели Рубен Аморим будет работать на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Недавно «красные дьяволы» из-за плохих результатов уволили Эрика тен Хага. Временным рулевым команды является Руд ван Нистелрой.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Хосеп Гвардиола Спортинг Лиссабон Рубен Аморим ещё теги
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