Аморим – о разгроме «Манчестер Сити»: «Все равно Гвардиола намного лучше меня»

Во вторник вечером «Спортинг» разгромил в Лиге чемпионов «Манчестер Сити» с крупным счётом 4:1. После игры рулевой лиссабонской команды Рубен Аморим заявил, что Хосеп Гвардиола все равно превосходит его как тренер.

«Он намного лучше меня сейчас. Но я очень верю в свой новый клуб. Мы начнём с низкого уровня и улучшим команду и клуб», - слова Аморима приводит портал Goal.

Напомним, что со следующей недели Рубен Аморим будет работать на должности главного тренера «Манчестер Юнайтед». Недавно «красные дьяволы» из-за плохих результатов уволили Эрика тен Хага. Временным рулевым команды является Руд ван Нистелрой.