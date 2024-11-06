Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о Хаби Алонсо

«Мне понравилось, как «Энфилд» приветствовал меня. Это особенные ощущения. Также громкие овации получил Алонсо. Хаби – значимая личность для «Ливерпуля». Он заслужил такой теплый прием», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба «красных».