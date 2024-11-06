Тренер «Ливерпуля» Слот высказался о Хаби Алонсо

Наставник «Ливерпуля» Арне Слот поделился мнением о главном тренере леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо после поединка Лиги чемпионов УЕФА. «Красные» разгромили немецкий клуб со счетом 4:0.
«Мне понравилось, как «Энфилд» приветствовал меня. Это особенные ощущения. Также громкие овации получил Алонсо. Хаби – значимая личность для «Ливерпуля». Он заслужил такой теплый прием», - передает слова нидерландского специалиста пресс-служба «красных».
После четырех туров Лиги чемпионов УЕФА подопечные Арне Слота набрали 12 баллов и занимают первое место в общей турнирной таблице.
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