Хюттер доволен результатом «Монако» в Лиге чемпионов

Рулевой «Монако» Ади Хюттер высказался о минимальной победе над «Болоньей» в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Монегаски выиграли со счетом 1:0.

«Мы заслуженно выиграли матч. Соперник хорошо действовал. Обе команды сражались и имели моменты. Я доволен, что мы уже набрали десять очков», - передает слова Хюттера пресс-служба УЕФА.

«Монако» набрал десять баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Что касается «Болоньи», то итальянская команда набрала одно очко и располагается на 30-й позиции.

Напомним, что за французский коллектив выступает российский полузащитник Александр Головин.