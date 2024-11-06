Форвард «Ливерпуля» Диас высказался после 4:0 с «Байером»

Форвард «Ливерпуля» Луис Диас высказался о своем хет-трике в поединке Лиги чемпионов УЕФА против леверкузенского «Байера». Мерсисайдский клуб разгромил «фармацевтов» со счетом 4:0.

«Безумно доволен. Я очень рад дебютному хет-трику в «Ливерпуле». Это для меня особенный момент, который запомню на всю жизнь», - передает слова колумбийского нападающего пресс-служба УЕФА.

Луис защищает цвета «Ливерпуля» с января 2022 года. Срок действующего контракта между сторонами истекает в 2027-м. Трансферная стоимость 27-летнего игрока составляет 80 миллионов евро.

В текущем сезоне АПЛ Диас провел десять поединков, отметившись пятью голами и двумя ассистами.