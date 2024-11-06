Мората прокомментировал сенсационную победу над «Реалом»

Центрфорвард «Милана» Альваро Мората в беседе с представителями СМИ высказался о гостевой победе над мадридским «Реалом» в рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.

«Реал» - очень большой клуб. Мы пошли на серьезные жертвы и много работали на поле. Работали на благо команды. Когда мы сражаемся как львы, нас тяжело обыграть», - передает слова испанского нападающего пресс-служба УЕФА.

Миланский клуб обыграл «Реал» на выезде со счетом 3:1. После этого поединка подопечные Паулу Фонсеки занимают 18-е место в турнирной таблице, а «сливочные» располагаются на 17-й строчке.