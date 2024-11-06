В «Реале» высказались о поражении от «Милана»

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо дал комментарий касательно поражения команды от «Милана» в матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. Испанцы неожиданно уступили со счетом 1:3.

«Нужно признать, что сейчас команда переживает не лучший момент. Нам нужно собраться и сохранять спокойствие в такой ситуации», - передает слова руководителя инсайдер Фабрицио Романо в своих социальных сетях.

После этого фиаско мадридская команда с шестью набранными баллами занимает лишь 17-е место в таблице Лиги чемпионов. В испанской Ла Лиге «сливочные» располагаются на второй позиции.