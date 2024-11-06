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Лига чемпионов

Лунин отреагировал на неожиданное поражение «Реала»

06 Ноября 2024 • 09:32 Комментировать

В матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» на своем поле потерпел поражение от «Милана» со счетом 1:3. Об этом результате поделился мнением вратарь «королевского» клуба Андрей Лунин.

«Последние два поражения трудно объяснить. Мы должны все хорошо проанализировать, чтобы вернуться. Мы знаем, что играем за «Реал». Команда должна только побеждать. У нас нет никаких оправданий. Мы соберемся и преодолеем этот период», - передает слова украинского вратаря AS.

После этого поражения мадридская команда находится на 17-й строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти набрали шесть баллов.

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