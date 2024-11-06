Лунин отреагировал на неожиданное поражение «Реала»

В матче общего этапа Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» на своем поле потерпел поражение от «Милана» со счетом 1:3. Об этом результате поделился мнением вратарь «королевского» клуба Андрей Лунин.

«Последние два поражения трудно объяснить. Мы должны все хорошо проанализировать, чтобы вернуться. Мы знаем, что играем за «Реал». Команда должна только побеждать. У нас нет никаких оправданий. Мы соберемся и преодолеем этот период», - передает слова украинского вратаря AS.

После этого поражения мадридская команда находится на 17-й строчке в турнирной таблице Лиги чемпионов. Подопечные Карло Анчелотти набрали шесть баллов.