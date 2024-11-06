Стало известно, за какое слово Винисиус получил жёлтую карточку в провальном матче «Реала»

В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов мадридский «Реал» на домашнем стадионе встречался с «Миланом». «Сливочные» неожиданно проиграли со счетом 1:3.

Согласно данным журналистов AS, в середине второго тайма звездный форвард «королевского» клуба Винисиус Жуниор назвал главного рефери встречи Славко Винчича сумасшедшим. За эти слова нападающий получил предупреждение.

В текущем сезоне Винисиус принял участие в 16 поединках мадридского гранда. Нападающий записал на свой счет девять забитых мячей и семь голевых передач. В недавнем голосовании «Золотого мяча» бразилец занял второе место.