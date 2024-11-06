Анчелотти назвал виновных в сенсационном результате матча «Реал» - «Милан»

В поединке общего этапа Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» у себя дома неожиданно уступил «Милану» со счетом 1:3. Об этом результате высказался наставник «королевского» клуба Карло Анчелотти.

«Команда еще не в оптимальных кондициях, в этом виноваты все. Важно, чтобы парни взяли ответственность на себя. Когда побеждаем, мы делаем это тоже вместе. Сейчас настало время, чтобы сражаться. Из подобных ситуаций команды выходят только сильнее», - передает слова итальянского специалиста AS.

Мадридский гранд набрал шесть баллов в четырех матчах. Команда занимает лишь 17-ю позицию в турнирной таблице.