Винисиус повторил достижение Кейна, забив гол «Милану»

В домашнем поединке четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» на своем поле неожиданно проиграл «Милану» со счетом 1:3.

Автором единственного забитого мяча в составе «королевского» клуба стал бразильский форвард Винисиус Жуниор. Он поразил ворота «россонери» с 11-метровой отметки. Этот мяч стал для бразильца десятым за два последних сезона ЛЧ. Винисиус лишь второй игрок, сумевший добиться такого показателя.

Ранее подобное удалось центральному нападающему мюнхенской «Баварии» Гарри Кейну. На его счету уже 13 голов – восемь в прошлом сезоне и пять в нынешнем.