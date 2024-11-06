Дьёкереш забил три гола «Манчестер Сити» и повторил рекорд Месси

В матче четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА португальский «Спортинг» на своем поле принимал «Манчестер Сити». Лиссабонский клуб одержал победу со счетом 4:1.

Хет-триком в составе «львов» отметился шведский центрфорвард Виктор Дьёкереш. По данным Squawka, скандинав стал третьим футболистом, которому удалось трижды поразить ворота «горожан» в рамках Лиги чемпионов. Ранее подобным отметились аргентинец Лионель Месси и француз Кристофер Нкунку.

После победы лиссабонская команда набрала десять баллов и находится на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Англии. «Манчестер Сити» располагается на шестом месте.