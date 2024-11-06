«Реал» установил антирекорд в провальном матче с «Миланом»

В рамках четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА мадридский «Реал» на своем поле принимал «Милан». Подопечные Карло Анчелотти потерпели поражение со счетом 1:3.

Как информирует Opta Sport, «сливочные» установили клубный антирекорд в Лиге чемпионов. Мадридская команда допустила девять ударов в створ ворот, что больше, чем в любом другом домашнем поединке ЛЧ за последние 20 сезонов.

Испанский чемпион после четырех туров имеет в своем активе шесть набранных баллов. Команда Анчелотти располагается на 17-й строчке в турнирной таблице общего этапа Лиги чемпионов УЕФА.