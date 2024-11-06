Аморим высказался о разгроме «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

Наставник лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим дал комментарий касательно поединка Лиги чемпионов против «Манчестер Сити». Португальский клуб сенсационно разгромил «горожан» со счетом 4:1.
«О лучшем выступлении нельзя было и думать. В этом матче везение было на нашей стороне, чего раньше не хватало. После первого забитого мяча все пошло по плану. Два мяча в начале второго тайма стали решающими. Они полностью изменили ход игры. Хочу отметить атмосферу на стадионе, она была невероятной», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.
По итогам четырех матчей португальский клуб с десятью баллам располагается на второй позиции в таблице.
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