Аморим высказался о разгроме «Манчестер Сити» в Лиге чемпионов

«О лучшем выступлении нельзя было и думать. В этом матче везение было на нашей стороне, чего раньше не хватало. После первого забитого мяча все пошло по плану. Два мяча в начале второго тайма стали решающими. Они полностью изменили ход игры. Хочу отметить атмосферу на стадионе, она была невероятной», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.