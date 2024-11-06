Тренер «Милана» Фонсека прокомментировал сенсационную победу над «Реалом»

Наставник «Милана» Паулу Фонсека дал комментарий касательного гостевого поединка с мадридским «Реалом» в рамках общего этапа Лиги чемпионов УЕФА. «Россонери» сенсационно выиграли на выезде со счетом 3:1.
«Команда одержала победу благодаря своей смелости. Наши футболисты вышли на поле без боязни. Мы были отлично готовы. В первой половине встречи добыли важное преимущество. После перерыва было тяжелее, но команда справилась. Это заслуженная победа», - передает слова специалиста инсайдер Джанлука ди Марцио.
После этого успеха миланский клуб набрал шесть баллов и располагается на 18-й строчке в турнирной таблице Серии А.
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