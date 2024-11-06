Тренер «Милана» Фонсека прокомментировал сенсационную победу над «Реалом»

«Команда одержала победу благодаря своей смелости. Наши футболисты вышли на поле без боязни. Мы были отлично готовы. В первой половине встречи добыли важное преимущество. После перерыва было тяжелее, но команда справилась. Это заслуженная победа», - передает слова специалиста инсайдер Джанлука ди Марцио.