​ПСВ установил свой рекорд в Лиге чемпионов

В европейском футболе прошли матчи четвертого тура группового раунда - Лиги чемпионов. Нидерландский ПСВ принимал дома каталонскую «Жирону» и забил той четыре безответных мяча. Тем самым чемпион Нидерландов установил сразу два своих рекорда в этом турнире.

Во-первых, ранее ПСВ ещё никогда не забивал четыре мяча в матче Лиги чемпионов, а во-вторых, эта победа над «Жироной» стала для клуба самой крупной за всё время участия в самом престижном клубном турнире футбольной Европы.

В следующем, пятом туре Лиги чемпионов ПСВ примет дома донецкий «Шахтёр», это случится 27 ноября.