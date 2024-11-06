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Лига чемпионов

​ПСВ установил свой рекорд в Лиге чемпионов

06 Ноября 2024 • 04:46 Комментировать

В европейском футболе прошли матчи четвертого тура группового раунда - Лиги чемпионов. Нидерландский ПСВ принимал дома каталонскую «Жирону» и забил той четыре безответных мяча. Тем самым чемпион Нидерландов установил сразу два своих рекорда в этом турнире.

Во-первых, ранее ПСВ ещё никогда не забивал четыре мяча в матче Лиги чемпионов, а во-вторых, эта победа над «Жироной» стала для клуба самой крупной за всё время участия в самом престижном клубном турнире футбольной Европы.

В следующем, пятом туре Лиги чемпионов ПСВ примет дома донецкий «Шахтёр», это случится 27 ноября.


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Евро-Футбол.Ру,
ПСВ Жирона
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