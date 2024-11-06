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​Капелло: «Не ожидал»

06 Ноября 2024 • 04:40 Комментировать
Реал Мадрид
1:3
Милан

Итальянский «Милан» удачно сыграл в Мадриде с «Реалом», выиграв там в четвёртом туре группового раунда Лиги чемпионов. Бывший тренер как «Милана», так и «Реала», Фабио Капелло, признался что удивлён таким исходом матча. Он не ожидал столь убедительной победы «Милана»:

- Муса, Фофана, Рейндерс - все провели отличный матч, все очень важны для команды. Но самое важное - это то, как подготовился к игре Фонсека, с пятью защитниками в линию, которые помешали «Реалу» растягивать свою игру по флангам. Это очень важно. Такого хорошего и сильного «Милана» я не ожидал, - цитирует слова Капелло pianetamilan.it.

Теперь у «Милана» шесть очков после четырёх матчей.


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Евро-Футбол.Ру,
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