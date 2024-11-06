​Дортмундская «Боруссия» продлила свой рекорд в Лиге чемпионов

Во вторник состоялись матчи четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов - самого престижного клубного турнира футбольной Европы. Дортмундская «Боруссия» принимала дома австрийский «Штурм» и вновь добилась победы, пусть и с минимальным преимуществом. Единственным гол матча был забит на 86-й минуте Дониэллом Маленом.

Как оказалось, для дортмундской «Боруссии» это был уже тринадцатый кряду домашний матч в Лиге чемпионов, в котором она не проигрывает. Девять из них она выиграла, ещё четыре завершились вничью. Этот результат является продлением клубного рекорда «Боруссии» в Лиге чемпионов.