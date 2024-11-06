Анчелотти: «Долгая ночь анализа»

Итальянский «Милан» удачно сыграл в Мадриде с «Реалом», выиграв там в четвёртом туре группового раунда Лиги чемпионов. События матча прокомментировал итальянский наставник Карло Анчелотти, в прошлом долгое время выступавший, а затем и тренировавший «Милан»:

- Для нас это будет длинная ночь анализа. У нас было много моментов, но возникли проблемы в обороне. В прошлом году мы с этой же командой выиграли Лигу чемпионов. Тогда всё было очень солидно, в том числе и в обороне. В этом году так не получается, - цитирует слова Анчелотти pianetamilan.it.

Теперь у «Реала» семь очков после четырёх матчей.