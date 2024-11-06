Слот: «Мы рискнули»

В европейском футболе прошли матчи четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов, самого престижного клубного турнира всего континента. Английский «Ливерпуль» принимал дома леверкузенский «Байер» и забил тому четыре безответных мяча. События матча прокомментировал наставник «Ливерпуля» Арне Слот:

- Я думаю что в этом матче мы рискнули. У нас были отличные шансы уже в первом тайме, а соперник не угрожал воротам. При этом мы все знаем, как хорош «Байер» в Европе. Сейчас я не думаю о следующих трёх месяцах. Я думаю только о следующем матче, а это будет игра «Астон Виллой» в субботу. Это будет непростая игра, - цитирует слова Слота BBC Sport.