​Тео Эрнандес: «Мы провели отличный матч»

Итальянский «Милан» удачно сыграл в Мадриде с «Реалом», выиграв там в четвёртом туре группового раунда Лиги чемпионов. Подопечные португальского специалиста Паулу Фонсеки забили три мяча - два в первом тайме, и ещё один во втором. Тео Эрнандес прокомментировал итоги игры, он отметил выступление Рафаэла Леау, который, хотя и не забил, отлично действовал на поле.

- Я думаю, что мы провели отличный матч, как в том, что касается обороны, так и в атаке. Лично я не был готов к нему на все 100% физически, да и ментально тоже. Но я прогрессирую и считаю, что также провёл хороший матч, - цитирует слова французского игрока pianetamilan.it.

Теперь у «Милана» шесть очков после четырёх матчей.