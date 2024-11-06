​Слот выиграл четыре стартовых матчах в Лиге чемпионов - второй результат в истории клуба

В европейском футболе прошли матчи четвёртого тура группового раунда Лиги чемпионов, самого престижного клубного турнира всего континента. Английский «Ливерпуль» принимал дома леверкузенский «Байер» и забил тому четыре безответных мяча.

Это была уже четвёртая победа кряду для «Ливерпуля» в текущем сезоне Лиги чемпионов, и соответственно, новый наставник клуба Арне Слот стал всего лишь вторым специалистом, который добился такого результата.

Ранее в сезоне 2021/2022 под руководством Юргена Клоппа «Ливерпуль» также очень удачно начал выступление в Лиге чемпионов, но тогда были выиграны первые семь матчей подряд.