Мотта: «Я удовлетворён ничьей»

В европейском футболе прошли матчи очередного тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов. Туринский «Ювентус» не сумел переиграть французский «Лилль», более того, наставник клуба Тьяго Мотта доволен тем, что заполучил хотя бы очко.

- Мы пытались добиться другого результата, но я доволен выступлением. Конечно, есть вещи, которые можно улучшить, но в целом всё нормально. Разве что на последних 20 метрах атаки можно было действовать лучше, хотя во втором тайме я увидел улучшение и в этом направлении. Мы играли против команды, которая в данный момент очень уверена в себе, и это было видно на поле, - цитирует слова Мотты Juvenews.eu.