​Диас - второй колумбиец, сделавший хет-трик в Лиге чемпионов

В европейском футболе прошли матчи очередного тура группового раунда самого престижного клубного турнира Европы - Лиги чемпионов. Английский «Ливерпуль» принимал дома лаверкузенский «Байер».

Обе команды в этом году успели обыграть «Милан», однако в прямом противостоянии между ними англичане оказались на голову сильнее, забив четыре безответных мяча. Три из них записал на свой счёт колумбийский футболист Луис Диас.

Как выяснилось, он стал всего лишь вторым футболистом из Колумбии, который сделал хет-трик в матче Лиги чемпионов. Первым был в 1997 году Фаустино Асприлья, он выступал за «Ньюкасл» и забил три мяча в ворота «Барселоны».