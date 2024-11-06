​«Милан» - первый клуб, который дважды забил три мяча на «Сантьяго Бернабеу» в Кубке/Лиге чемпионов

Итальянский «Милан» удачно сыграл в Мадриде с «Реалом», выиграв там в четвёртом туре группового раунда Лиги чемпионов. Подопечные португальского специалиста Паулу Фонсеки забили три мяча - два в первом тайме, и ещё один во втором.

Как оказалось, «Милан» стал первым клубом, который дважды в своей истории забил три мяча в ворота мадридского «Реала» в матче Лиги чемпионов либо Кубка чемпионов. В предыдущий раз это случилось в октябре 2009 года.

Ни один другой клуб не забивал «Реалу» как минимум три мяча на его поле дважды в матчах самого престижного клубного футбольного турнира Европы.

Теперь у «Милана» шесть очков после четырёх матчей.