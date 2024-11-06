​Фонсека объяснил, почему «Милан» победил

Итальянский «Милан» удачно сыграл в Мадриде с «Реалом», выиграв там в четвёртом туре группового раунда Лиги чемпионов. Португальский наставник «Милана» Паулу Фонсека очень доволен победой - он считает, что его игроки вышли на поле, не боясь соперника, что и сыграло решающую роль:

- Мы выиграли, потому что игроки не боялись сыграть в свой футбол, уже в первом тайме мы заложили важный базис. Во втором пришлось пострадать, но мы заслужили победу и я не могу согласиться с тем что итальянский футбол слишком оборонительный. Сегодня мы показали, что можем не только защищаться, но и нападать. Сейчас надо развивать успех и расти, - цитирует слова Фонсеки pianetamilan.it.

Теперь у «Милана» шесть очков после четырёх матчей.