«Интер» – «Арсенал»: Вероятные стартовые составы на матч Лиги чемпионов

В четвёртом туре общего этапа Лиги чемпионом миланский «Интер» дома будет противостоять лондонскому «Арсеналу». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» предсказывает стартовые составы команд.

«Интер»: Зоммер (вр), Димарко, Бастони, де Врей, Павар, Дюмфрис, Мхитарян, Чалханоглу, Баррела, Лаутаро Мартинес, Тюрам.

«Арсенал»: Райя (вр), Тимбер, Габриэль дос Сантос, Салиба, Уайт, Мартинелли, Парти, Мерино, Сака, Троссар, Хаверц.

У «Интера» травмирован левофланговый игрок Карлос Аугусто, под вопросом находится полузащитник Кристьян Аслани. С «Арсеналом» не поехал на выезд хавбек Деклан Райс – говорят, в целях предосторожности.

Возможно, впервые после травмы за «канониров» сыграет Мартин Эдегор. Травмированы у «пушкарей» полевые футболисты Такэхиро Томиясу, Киран Тирни, Риккардо Калафьори.

В предыдущих официальных матчах, проведённых в рамках внутренних чемпионатов, «Интер» одержал победу над «Венецией», а «Арсенал» потерпел поражение от «Ньюкасла».

В третьем туре общего этапа ЛЧ «Арсенал» выиграл у донецкого «Шахтёра», тогда как «Интер» проиграл клубу «Янг Бойз». Все четыре вышеперечисленных матча завершились со счётом 1:0 или 0:1.

В сводной лигочемпионской таблице «Интер» и «Арсенал» имеют по семь очков. Очный матч между ними состоится на «Сан Сиро» сегодня, 6 ноября, в 23:00 мск. Прямая текстовая трансляция пройдёт здесь.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов