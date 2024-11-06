​Рейндерс объяснил, почему забивает чаще

Итальянский «Милан» удачно сыграл в Мадриде, выиграв там в четвёртом туре группового раунда Лиги чемпионов. Третий гол в этом матче в середине второго тайма забил нидерландский полузащитник Тиджани Рейндерс. После игры он объяснил, почему в последнее время начал забивать чаще:

- Очень нравится забивать в больших матчах. Сейчас я очень доволен результатом. Я больше нацелен на ворота теперь и стараюсь действовать в штрафной площади. Это получается всё лучше и лучше, вы видите результаты, - цитирует слова Рейндерса pianetamilan.it.

Теперь у «Милана» шесть очков после четырёх матчей.