«ПСЖ» – «Атлетико»: Сафонов в стартовом составе или в запасе на матч Лиги чемпионов

В рамках четвёртого тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет с мадридским «Атлетико». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» пытается угадать стартовые составы команд на этот матч.

«ПСЖ»: Сафонов (вр), Нуну Мендеш, Пако, Маркиньос, Хакими, Жоау Невеш, Витинья, Заир-Эмери, Баркола, Асенсио, Дембеле.

«Атлетико»: Облак (вр), Мандава, Ленгле, Витсель, Молина, Лино, Галлахер, Коке, де Пауль, Хулиан Альварес, Гризманн.

В прошлом официальном матче «ПСЖ» ворота парижского клуба защищал Матвей Сафонов. Предположим, что место в старте снова получит он, а не Джанлуиджи Доннарумма.

У хозяев травмированы Люка Эрнандес, Преснель Кимпембе, Гонсалу Рамуш; у гостей – Сесар Аспиликуэта, Робен ле Норман. Под вопросом у «матрасников» Тома Лемар, Маркос Льоренте.

В национальных чемпионатах на выходных «ПСЖ» выиграл у «Ланса» (1:0), «Атлетико» – у «Лас-Пальмаса» (2:0). В третьем туре общего этапа ЛЧ «ПСЖ» поделил очки с ПСВ (1:1), «Атлетико» проиграл «Лиллю» (1:3).

Матч между «ПСЖ» и мадридским «Атлетико» состоится сегодня, 6 ноября, в 23 часа по московскому времени. Место проведения встречи – «Парк де Пренс». Текстовая онлайн-трансляция запланирована по данной ссылке.

Представленные в этом материале составы являются примерными. Информация о травмах может быть неточной. Обычно команды объявляют реальные стартовые составы за час-полтора до стартового свистка матча.

Кирилл Иванцов