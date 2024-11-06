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Лига чемпионов

Анчелотти и Гвардиола – товарищи по несчастью, Холанн – губитель пенальти: Что было в Лиге чемпионов во вторник

06 Ноября 2024 • 09:30 Комментировать
Реал Мадрид
1:3
Милан

Во вторничных матчах Лиги чемпионов было на что посмотреть. Ключевая сюжетная линия – кризис двух клубов, которых принято считать самыми топами. Речь о мадридском «Реале» и «Манчестер Сити». О событиях первого игрового дня четвёртого тура общего этапа ЛЧ – в материале «Евро-Футбол.Ру».

Камбэками не забалуешь

«Сливочные» не сдержали на «Бернабеу» «Милан» – могли ведь проиграть и вовсе крупно. Фееричный отыгрыш на этот раз у «галактикос» не получился, в отличие от предыдущего лигочемпионского матча с дортмундской «Боруссией», где у них 0:2 трансформировались 5:2.

У «Реала» второе подряд поражение в официальных играх. Общая разница мячей на этом отрезке – 7:1 комплексно в пользу «Барселоны» и «Милана». Кроме того, это второй проигрыш команды Анчелотти в трёх последних турах общего этапа Лиги чемпионов (до этого был от «Лилля»).

Винисиус погнался за «Золотым мячом»-2025?

Надолго выбыл Карвахаль – а Васкес, судя по всему, топ-уровень не тянет. Но конкретные проблемы есть и в полузащите, иначе Анчелотти не проводил бы двойную замену в перерыве. «Милан» выиграл первым тайм просто потому, что он объективно был в нём лучше.

До перерыва за гостей забили Тиав и Мората (в ворота «бывших»). Между этими мячами затесался реализованный пенальти Винисиуса. Во втором тайме «Реал» уже много давил и имел правда много моментов, но гол Рюдигера отменился из-за офсайда.

К тому же, мяч Рейндерса в ответной атаке «Милана» довёл обстановку до 1:3. Мбаппе и пролетевший мимо «Золотого мяча» Винисиус не смогли переломить ситуацию. «Россонери» теперь имеют столько же очков, сколько и «сливочные» (по шесть).

Хаби Алонсо точно нужен «Реалу»?

«Байер» точно растерял магию прошлого сезона – проигрывает уже не только в чемпионате Германии, но и на ранней стадии еврокубков. Час держались «аптекари» на «Энфилде», прежде чем пропустили четыре безответных мяча от «Ливерпуля». Дубль у Диаса, ещё один гол у Гакпо.

Команда Арне Слота единолично залидировала в турнирной таблице. Однако «Астон Вилла» заставит «красных» делить пьедестал, если выиграет сегодня у «Брюгге». Что, английские клубы в топе? Это смотря как посмотреть. Не все. «Манчестер Сити» берёт пример с «Реала»…

Аморим тренируется бить «Манчестер Сити»

Футбольная банда Гвардиолы тоже вошла в штопор. Аморим наглядно показывает, что собирается творить в манкунианских дерби. 4:1 – «Спортинг» положил «Манчестер Сити» на лопатки. Карма накрыла разговорчивого Бернарду Силву.

А ведь был быстрый гол Фодена, открывший счёт в Лиссабоне. Зато потом «небесно-голубых» подвёл даже Холанн, не реализовавший пенальти. При этом Дьёкереш пару своих одиннадцатиметровых забил, в целом хет-трик оформил. Этот парень реально стремится на повышение.

Какая серия у «Манчестер Сити»? Три поражения подряд во всех турнирах за семь дней. «Монако» вот на двух проигрышах остановился и победил поздним голом «Болонью». Предголевой пас у Головина, впервые в этом сезоне сыгравшего в матче Лиги чемпионов оба тайма.

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Головин дельно помогает «Монако», Худякову не доверяют

Дортмундской «Боруссии» также потребовалось много времени, чтобы дожать «Штурм» из Граца, у которого Худяков снова мариновался на скамейке. «Ювентус» от поражения в Лилле спас пенальти, реализованный Влаховичем. 1:1.

«Селтик» проявил волю и не дал «РБ Лейпцигу» набрать ни очка в Глазго – 3:1. ПСВ побил «Жирону» нещадно – 4:0. Правда, два гола гости пропустили в меньшинстве, один из которых – автогол. Братиславский «Слован» дома первый забил загребскому «Динамо», но попал на 1:4.

Кирилл Иванцов

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